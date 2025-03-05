Доходи Росії від нафти й газу скорочуються через санкції

Посилення санкцій США щодо російської нафти змусило компанії продавати сировину зі значними знижками. Це суттєво вдарило по доходах російського бюджету.

Нафтогазові доходи Росії падають

У лютому 2025 року нафтогазові податкові надходження склали 771,3 мільярда рублів, що еквівалентно 8,5 мільярдам доларів, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Загалом бюджет недоотримав 156 мільярдів рублів (1,7 мільярда доларів) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та 18 мільярдів рублів (200 мільйонів доларів) порівняно із січнем 2025-го.

Зауважте! Головна причина скорочення нафтогазових надходжень – зниження вартості російської нафти. Наприкінці лютого сорт Urals коштував близько 58 доларів за барель, хоча в бюджеті закладалася ціна 69,7 долара.

При цьому рублева ціна нафти, яка є критично важливим показником для наповнення бюджету, впала до 5 740 рублів (63 долари) за барель, що стало найменшим значенням із липня 2023 року.

Як скорочення доходів вдарить по економіці

За словами заступника міністра фінансів Росії Володимира Количева, через це бюджет може втратити до 1% ВВП, що еквівалентно 2 трильйонам рублів (22 мільярди доларів). Це ставить під загрозу плани Кремля скоротити дефіцит бюджету до 1,17 трильйона рублів (13 мільярдів доларів) у 2025 році.

Цікаво! Минулого року податкові надходження від нафтогазового сектору склали 11,13 трильйона рублів (123 мільярди доларів). Це 26% більше, ніж у 2023 році, але все ж нижче запланованих 11,5 трильйона рублів (127 мільярдів доларів).