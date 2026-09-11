Несподівана країна завадила продовженню санкцій ЄС проти Росії, – ЗМІ

11 вересня посли країн ЄС знову не домовилися про продовження персональних санкцій проти Росії. Перешкодою стали вимоги двох країн змінити санкційні списки.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела.

Чому не вдалося продовжити санкції ЄС проти Росії?

За інформацією журналіста, представники країн ЄС повернуться до цього питання в понеділок, 14 вересня.

Це буде остання зустріч перед завершенням чинного терміну санкцій 15 вересня.

Джозвяк зазначив, що Словаччина продовжує вимагати виключити зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Водночас до цієї вимоги приєдналася Франція, яка також наполягає на виключенні Усманова.

Попереднього разу персональні санкції проти росіян ЄС продовжив 14 березня. Тоді Словаччина також до останнього наполягала на виключенні Усманова та Фрідмана зі санкційного списку.

Раніше повідомлялося, що Брюссель запропонував продовжувати санкції одразу на рік, щоб не проводити їх перегляд кожні шість місяців. Однак Словаччина виступила проти.

Зауважимо, що наступного тижня також відбудеться розгляд масштабного законопроєкту щодо санкцій проти Росії у Палаті представників. Раніше за документ вже проголосували у Сенаті.

Законопроєкт передбачає можливість запровадження 100-відсоткових мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю, Індії та Туреччини.