"Руйнівний" удар по економіці ворога: Україна та ЄС готують 22-й пакет санкцій проти Росії

Європейські партнери спільно з Києвом змінюють тактику економічного тиску на країну-агресорку. Нові обмеження мають назавжди закрити ворогу лазівки для адаптації та вдарити по найболючіших точках його промисловості.

Що саме готують для російської економіки

Європейські партнери спільно з Києвом змінюють тактику економічного тиску на країну-агресорку, пише Interfax-Україна. Нові обмеження мають назавжди закрити ворогу лазівки для адаптації та вдарити по найболючіших точках його промисловості.

Під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у форматі "Гімніх" сторони узгодили параметри 22-го санкційного пакета проти Росії. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, ці заходи стануть вкрай руйнівними для фінансової системи окупантів.

Головна зміна підходу полягає у відмові від тривалих пауз між запровадженням обмежень. "Ми трішки відкоригуємо практику. І ось в цьому проміжку часу, аби не давати Росії паузи для адаптації, ми маємо переважувати щоразу нові санкційні пакети", – пояснив очільник МЗС в ефірі національного телемарафону.

Як Україна планує зупинити ворожі ракети

Окремим пунктом Київ запропонував союзникам спеціальний антибалістичний пакет санкцій, про що пише РБК-Україна. Його головна мета – максимально ускладнити, а згодом і повністю зупинити нарощування виробництва російських ракет.

Новий механізм передбачає миттєву реакцію на терор: після кожного масованого обстрілу українських міст мають автоматично впроваджуватися нові жорсткі обмеження. Це позбавить військово-промисловий комплекс Росії часу на пошук обхідних шляхів для закупівлі деталей.

Нагадаємо, раніше українська дипломатія вже окреслила конкретні цілі для європейських партнерів. Зокрема, Україна закликає ЄС до дій щодо повного ембарго на постачання глинозему та алюмінієвих руд до Росії, що критично важливо для їхньої авіакосмічної галузі.

Крім того, Київ наполягає на жорстких заходах проти російського тіньового флоту, санкціях проти "Росатому" та "Роскосмосу", а також на суворих візових обмеженнях для громадян Росії. Водночас у Євросоюзі поки не квапляться з повним блокуванням сировини через побоювання щодо власних ринків.