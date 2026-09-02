До чого Сибіга закликав партнерів

Заяву про запровадженння обмежень зробив очільник Міністерства зкордонних справ Андрій Сибіга.

Згідно з інформацією, глава МЗС закликав:

до повного ембарго ЄС на постачання глинозему та алюмінієвих руд до Росії;

посилення заходів проти російського тіньового флоту;

санкцій проти "Росатому" та "Роскосмосу";

запровадження суворих обмежень на поїздки громадян Росії до Європи, аби протидіяти російським диверсіям у Європі.

"Європейська правда" опублікувала у матеріалі позицію Міністерства. Наголошується, що сировина має вирішальне значення для російського військово-промислового комплексу, зокрема для авіакосмічної галузі, виробництва ракет та бронетехніки.

Позбавлення Росії глинозему безпосередньо знизить її спроможність виробляти зброю,

– пояснили в МЗС.

Нагадаємо, шо експорт глинозему з Євросоюзу дійсно опинився в центрі уваги. Це відбулося після інформації, що поставки із заводу Aughinish в Ірландії нібито прямували до Росії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ЗМІ зазначила, що глинозем, ймовірно, постачався на російські підприємства "Русал".

Водночас Європейський Союз не квапиться запроваджувати санкції. Причиною є побоювання щодо втрати важливої сировини для Європи.