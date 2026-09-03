Что именно готовят для российской экономики

Европейские партнеры совместно с Киевом меняют тактику экономического давления на страну-агрессора, пишет "Интерфакс-Украина". Новые ограничения должны навсегда закрыть врагу лазейки для адаптации и нанести удар по самым болезненным точкам его промышленности.

В ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС в формате "Гимних" стороны согласовали параметры 22-го санкционного пакета против России. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, эти меры окажутся крайне разрушительными для финансовой системы оккупантов.

Главное изменение подхода заключается в отказе от длительных пауз между введением ограничений. "Мы немного скорректируем практику. И вот в этот промежуток времени, чтобы не давать России передышки для адаптации, мы будем каждый раз принимать новые санкционные пакеты", – пояснил глава МИД в эфире национального телемарафона.

Как Украина планирует остановить вражеские ракеты

Отдельным пунктом Киев предложил союзникам специальный антибаллистический пакет санкций, о чем пишет РБК-Украина. Его главная цель – максимально затруднить, а впоследствии и полностью остановить наращивание производства российских ракет.

Новый механизм предусматривает мгновенную реакцию на террор: после каждого массированного обстрела украинских городов должны автоматически вводиться новые жесткие ограничения. Это лишит военно-промышленный комплекс России времени на поиск обходных путей для закупки деталей.

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Напомним, ранее украинская дипломатия уже обозначила конкретные цели для европейских партнеров. В частности, Украина призывает ЕС принять меры по введению полного эмбарго на поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию, что критически важно для ее авиакосмической отрасли.

Кроме того, Киев настаивает на жестких мерах против российского теневого флота, санкциях против "Росатома" и "Роскосмоса", а также на строгих визовых ограничениях для граждан России. В то же время в Евросоюзе пока не спешат с полной блокировкой поставок сырья из-за опасений по поводу собственных рынков.