Глобальний дефіцит б'є по Європі: одна країна вивільнить тисячі тонн дизеля

Дефіцит дизельного пального у світі вже гостро відчуває на собі Сербія. Влада країни вирішила вивести на ринок близько 5 тисяч тонн дизеля, щоб послабити нестачу й стримати ціни.

Чому уряд розпаковує запаси

Дизель вивільнять зі стратегічних державних резервів, повідомила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович, пише Reuters.

За її словами, бойові дії серйозно порушили логістику, через що щодня виявляються недоступними мільйони барелів нафтопродуктів.

Це виснажує запаси до історичних мінімумів і штовхає ціни вгору. Дефіцит і висока вартість пального б'ють по сільському господарству, промисловості та важкому транспорту.

Тому ми вирішили вивести на ринок частину запасів євродизеля – приблизно 5 тисяч тонн із державних резервів,

– наголосила урядовиця.

Що ускладнює ситуацію з пальним

Міністерка зазначила, що у жовтні очікується дуже високий рівень споживання дизеля у Сербії – до 205 тисяч тонн.

Проте місцеві компанії вже припинили імпорт через надто високі ціни.

Додаткового удару завдала природа, оскільки через рекордно низький рівень води в Дунаї логістичні витрати злетіли до небес.

Ще в серпні імпорт пального до Сербії річковим шляхом обвалився до 25 – 30% від плану.

Вантажні баржі в Угорщині, Сербії та Румунії здатні були працювати лише на третину своєї нормальної потужності.

Варто додати, що Сербія вже намагалася компенсувати падіння імпорту пального. У серпні Міністерство енергетики доручило нафтовій компанії NIS збільшити щоденну переробку сирої нафти з 9,5 тисячі до 13 тисяч тонн.

Крім того, для інших дистриб'юторів на ринку тоді вивільнили 23 тисячі тонн запасів пального.

Нагадаємо, що уряди інших європейських країн також вже готуються до нового зростання цін на дизель і намагаються уникнути дефіциту пального. Зокрема, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина вже вживають додаткових кроків для підтримки споживачів і стабілізації постачання.