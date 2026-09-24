Почему правительство распаковывает запасы

Дизельное топливо будет высвобождено из стратегических государственных резервов, сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, пишет Reuters.

По ее словам, боевые действия серьезно нарушили логистику, поэтому ежедневно оказываются недоступными миллионы баррелей нефтепродуктов.

Это истощает запасы до исторических минимумов и толкает цены вверх. Дефицит и высокая стоимость топлива бьют по сельскому хозяйству, промышленности и тяжелому транспорту.

Поэтому мы решили вывести на рынок часть запасов евродизеля – примерно 5 тысяч тонн из государственных резервов,

– подчеркнула чиновница.

Что осложняет ситуацию с топливом

Министр отметила, что в октябре ожидается очень высокий уровень потребления дизельного топлива в Сербии – до 205 тысяч тонн.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако местные компании уже прекратили импорт из-за слишком высоких цен.

Дополнительный удар нанесла природа, поскольку из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае логистические расходы взлетели до небес.

Что в августе импорт топлива в Сербию по реке обвалился до 25–30 % от плана.

Грузовые баржи в Венгрии, Сербии и Румынии могли работать лишь на треть своей нормальной мощности.

Стоит добавить, что Сербия уже пыталась компенсировать падение импорта топлива. В августе Министерство энергетики поручило нефтяной компании NIS увеличить суточную переработку сырой нефти с 9,5 тысяч до 13 тысяч тонн.

Кроме того, для других дистрибьюторов на рынке тогда были выделены 23 тысячи тонн запасов топлива.

Напомним, что правительства других европейских стран также уже готовятся к новому росту цен на дизельное топливо и пытаются избежать дефицита топлива. В частности, Франция, Италия, Испания и Германия уже принимают дополнительные меры для поддержки потребителей и стабилизации поставок.