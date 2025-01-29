Менше ніж 150 доларів: яка середня пенсія в Україні

У Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію про кількість пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій станом на 1 січня 2025 року. Про те, який середній розмір пенсії в Україні, читайте далі.

Який середній розмір пенсії в Україні

Станом на 1 січня 2025 року в Україні пенсію отримували 10,3 мільйона людей, передає 24 Канал із посиланням на дані ПФУ. Як стало відомо, у середньому пенсійна виплата становила 5 789 гривень.

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У січні найбільша частка пенсіонерів отримувала пенсію за віком – 72,59%, на другому місці – пенсії по інвалідності, які отримували 15,21% громадян. Щодо розмірів виплат:

25,95% пенсіонерів отримують пенсію до 3000 гривень,

25,48% – від 5000 до 10 000 гривень,

12,20% – понад 10 000 гривень.

Цікаво! В Україні налічується 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів. У середньому вони отримують пенсію в розмірі 6302 гривні 76 копійок.

Разом з цим, у ПФУ нагадують, що відповідно до закону про Державний бюджет України на 2025 рік, запроваджено обмежувальні коефіцієнти для пенсій, що перевищують середній розмір у країні в чотири та більше разів або перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Це означає обмеження пенсій, розмір яких нині може сягати 60 000, 80 000 чи навіть 100 000 гривень і більше.