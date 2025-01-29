Чому будуть знімати доплати
Деякі громадяни незаконно отримують вказані доплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович уточнила, що реформи, які готує уряд, мають покращити соціальну підтримку та відновити справедливість Які кроки Мінсоцполітики впроваджує уже:
- розпочато розслідування виявлених схем;
- притягнення до відповідальності причетних, зокрема, суддів, що могли допомагати шахраям.
Які ініціативи готує уряд:
- посилити підтримку ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
- додаткові виплати, прив'язані до прожиткового мінімум, для громадян, які проживали у зоні з 1986 по 1993 рік і не були відселені;
- зміни у законі про соціальні гарантії, які допоможуть уникнути шахрайства.
Як виглядає ця шахрайська схема?
Люди, що не проживали у районах, наближених до ЧАЕС за допомогою фіктивної реєстрації отримували доплати. Такі маніпуляції з оформленням здійснювались через суд.