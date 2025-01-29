Чому будуть знімати доплати

Деякі громадяни незаконно отримують вказані доплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

Читайте також Субсидію на газ неможливо оформити без важливого документа: як його отримати

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович уточнила, що реформи, які готує уряд, мають покращити соціальну підтримку та відновити справедливість Які кроки Мінсоцполітики впроваджує уже:

розпочато розслідування виявлених схем;

притягнення до відповідальності причетних, зокрема, суддів, що могли допомагати шахраям.

Які ініціативи готує уряд:

посилити підтримку ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

додаткові виплати, прив'язані до прожиткового мінімум, для громадян, які проживали у зоні з 1986 по 1993 рік і не були відселені;

зміни у законі про соціальні гарантії, які допоможуть уникнути шахрайства.