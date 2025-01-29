Як отримати довідку про відсутність заборгованості

Отримати її можна отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз України", пише 24 канал з посиланням на допис газопостачальної компанії.

Зробити це можна таким чином:

  1. Увійдіть в особистий кабінет.
  2. Перейдіть до розділу "Онлайн-послуги".
  3. Знайдіть у переліку доступних документів опцію "Довідка про стан рахунку".
  4. Натисніть на кнопку "Сформувати".
  5. Отримайте довідку, яка може бути доступна для завантаження або надіслана на вашу електронну пошту.

Зверніть увагу! У випадку виникнення труднощів можна звернутися до служби підтримки ГК "Нафтогаз України" за додатковою допомогою.