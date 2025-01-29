Как получить справку об отсутствии задолженности

Получить ее можно получить в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины", пишет 24 канал со ссылкой на сообщение газоснабжающей компании.

Сделать это можно следующим образом:

  1. Войдите в личный кабинет.
  2. Перейдите в раздел "Онлайн-услуги".
  3. Найдите в перечне доступных документов опцию "Справка о состоянии счета".
  4. Нажмите на кнопку "Сформировать".
  5. Получите справку, которая может быть доступна для загрузки или отправлена на вашу электронную почту.

Обратите внимание! В случае возникновения трудностей можно обратиться в службу поддержки ГК "Нафтогаз Украины" за дополнительной помощью.