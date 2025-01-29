Почему будут снимать доплаты
Некоторые граждане незаконно получают указанные доплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Министр социальной политики Оксана Жолнович уточнила, что реформы, которые готовит правительство, должны улучшить социальную поддержку и восстановить справедливость Какие шаги Минсоцполитики внедряет уже:
- начато расследование выявленных схем;
- привлечение к ответственности причастных, в частности, судей, которые могли помогать мошенникам.
Какие инициативы готовит правительство:
- усиление поддержки ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
- дополнительные выплаты, привязаны к прожиточному минимуму, для граждан, которые проживали в зоне с 1986 по 1993 год и не были отселены;
- изменения в законе о социальных гарантиях, которые помогут избежать мошенничества.
Как выглядит эта мошенническая схема?
Люди, которые не проживали в районах, приближенных к ЧАЭС с помощью фиктивной регистрации получали доплаты. Такие манипуляции с оформлением совершались через суд.