НБУ готовий реагувати на сезонне зростання попиту на валюту

Курс гривні до долара у січні поступово знижувався через сезонні чинники, однак ослаблення валюти не було різким. Останніми днями спостерігається збільшення пропозиції валюти, але Нацбанк контролює ситуацію.

НБУ підтримуватиме валютну стійкість

У НБУ є всі необхідні інструменти та ресурси, щоб підтримувати його стійкість валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

Читайте також Чи буде долар більш як 43 у січні 2025 року

Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський пояснив, що міжнародні резерви НБУ на 1 січня 2025 року досягли рекордного рівня у 43,8 мільярда доларів.

Це суттєво більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення – 30 мільярдів доларів.

За словами Володимира Лепушинського, стійкість валютного ринку чітко проявилася в грудні 2024 року.

Зауважте! Попри значний попит на безготівкову валюту через сезонне зростання бюджетних видатків і операції бізнесу, гривня послабшала до долара лише на 1%. Курс гривні до євро майже не змінився, оскільки долар США зміцнився на світових ринках.

Чи вистачає валюти в Україні

Лепушинський також зазначив, що ситуація на готівковому ринку залишається під контролем.

Володимир Лепушинський Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно – до 57 мільйонів доларів у січні 2025 року проти 54 мільйонів доларів у грудні 2024 року.

Він запевнив, що фінансова система має достатньо валютних ресурсів, зокрема готівкових, для задоволення попиту клієнтів.

Зауважте! Станом на 10 січня обсяг готівкової валюти в касах банків становив близько 1 мільярда доларів, що відповідає рівню 2024 року.