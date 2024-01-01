Як зміниться ринок депозитів у січні

Наприкінці січня, після завершення всіх акційних програм, розпочатих перед святами, зміни у дохідності депозитів будуть більш масові. Йдеться як про гривневий, так і валютний сектор.

Що відбуватиметься з гривневими депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що з 1 січня глобальних змін в сегменті гривневих депозитів не станеться. Він прогнозує, що середні ставки за вкладами на термін від 3 до 6 місяців залишаться на рівні 14,5%, а дохідність депозитів від 9 до 12 місяців буде в середньому 14% річних.

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Потрібно розуміти, що ця ситуація поволі почне змінюватися, адже скорочення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19% спонукатиме комбанки до корекції умов за гривневими вкладами. І окремі банки вже почали переглядати ставки у бік зменшення.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Очікується, що дохідність депозитів на термін від 3 до 6 місяців. скоротиться в середньому на 0,5 – 1% – до 13 – 13,5%, а ставки за вкладами від 9 до 12 місяців "втратять" до 1,5% – орієнтиром середніх ставок на цей вид депозитів буде 12,5 – 13% річних.

Замотаєв вважає, що таке скорочення дохідності навряд чи істотно позначиться на намірах громадян скористатися можливістю зберегти та примножити свої гривневі накопичення. Адже "чистий" дохід з урахуванням інфляційного прогнозу на 2024 рік може перевищити в середньому 3 – 4%, що своєю чергою вдвічі вище за дохідність валютних вкладів.

Як на депозити впливає інфляція

Розуміємо, що інфляційний прогноз має лише номінальне значення, адже за фактом у 2023 році інфляція була в 3,5 раза меншою, ніж прогнозувалося наприкінці 2022 року. Тому за певних позитивних обставин непрямо "чистий" прибуток може збільшитися.

Наступне засідання монетарного комітету НБУ заплановане на кінець січня, на якому потенційно можуть дещо скоротити відсотки за депсертифікатами,

– пояснює Замотаєв.

Варто також виділити поступове повернення "уваги" банків до більш тривалих вкладів від 9 до 12 місяців. Власне, причина полягає в тому, що клієнт отримує можливість зафіксувати ставку, що не зміниться, незалежно від економічних причин.

Що буде з валютними депозитами

На думку Замотаєва, зміни у сфері валютних депозитів малоймовірні. Вірогідно, тренд на зниження відсотків за вкладами триватиме. Так вклади у доларах терміном на 1 рік наближатимуться до 2% річних, а вклади у євро у перспективі кількох місяців можуть опуститися до 1,5% річних.

Отже, у перший тиждень 2024 року в сегменті гривневих вкладів спостерігатимуться інерційні процеси. Середні ставки навряд чи істотно зменшаться, однак це може статися вже з другої половини січня.