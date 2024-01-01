Что будет происходить с гривневыми депозитами

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что с 1 января глобальных изменений в сегменте гривневых депозитов не произойдет. Он прогнозирует, что средние ставки по вкладам сроком от 3 до 6 месяцев останутся на уровне 14,5%, а доходность депозитов от 9 до 12 месяцев будет в среднем 14% годовых.

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Нужно понимать, что эта ситуация постепенно начнет меняться, ведь сокращение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19% будет побуждать комбанки к коррекции условий по гривневым вкладам. И отдельные банки уже начали пересматривать ставки в сторону уменьшения.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Ожидается, что доходность депозитов сроком от 3 до 6 месяцев. сократится в среднем на 0,5 – 1% – до 13 – 13,5%, а ставки по вкладам от 9 до 12 месяцев "потеряют" до 1,5% – ориентиром средних ставок на этот вид депозитов будет 12,5 – 13 % годовых.

Замотаев считает, что такое сокращение доходности вряд ли существенно отразится на намерениях граждан воспользоваться возможностью сберечь и приумножить свои гривневые накопления. Ведь "чистый" доход с учетом инфляционного прогноза на 2024 год может превысить в среднем 3 – 4%, что в свою очередь вдвое выше доходности валютных вкладов.

Как на депозиты влияет инфляция

Понимаем, что инфляционный прогноз имеет только номинальное значение, ведь по факту в 2023 году инфляция была в 3,5 раза меньше, чем прогнозировалось в конце 2022 года. Поэтому при определенных положительных обстоятельствах косвенно "чистая" прибыль может увеличиться.

Следующее заседание монетарного комитета НБУ запланировано на конец января, на котором потенциально могут несколько сократить проценты по депсертификатам,

– объясняет Замотаев.

Следует также выделить постепенное возвращение "внимания" банков к более длительным вкладам от 9 до 12 месяцев. Собственно, причина заключается в том, что клиент получает возможность зафиксировать не изменившуюся ставку независимо от экономических причин.

Что будет с валютными депозитами

По мнению Замотаева, изменения в сфере валютных депозитов маловероятны. По идее, тренд на снижение процентов по вкладам будет продолжаться. Так, вклады в долларах сроком на 1 год будут приближаться к 2% годовых, а вклады в евро в перспективе нескольких месяцев могут опуститься до 1,5% годовых.

Таким образом, в первую неделю 2024 года в сегменте гривневых вкладов будут наблюдаться инерционные процессы. Средние ставки вряд ли существенно снизятся, однако это может произойти уже со второй половины января.