За что придется платить

До 5 января операторы газопроводных сетей должны рассчитать стоимость техобслуживания внутридомовых газовых сетей. В основном она будет зависеть от оборудования, состояния сети и так далее.

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Заключать типовой договор на такие услуги не обязательно, ведь если обслуживание хоть раз было предоставлено, он считается автоматически подписанным.

Заметим, что к техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей относятся следующие услуги:

осмотр газопровода;

проверка на плотность;

испытание под давлением;

осмотр газового оборудования;

обслуживание запорных устройств.

Каким будет тариф

Пока точные суммы неизвестны, но поставщик "Полтавагаз" уже посчитал стоимость для своих потребителей. Для дома на 36 квартир общая сумма будет составлять 5600 гривен. Так что на одну квартиру сумма будет составлять 155,5 гривны за полгода.

Обратите внимание! Чтобы получить услуги по обслуживанию труб, необходимо, чтобы ОСМД или избранный представитель заключил договор с любой компанией, имеющей соответствующую сертификацию. Обратиться с такой просьбой имеет самое лицо.