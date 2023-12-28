За що доведеться платити
До 5 січня оператори газопровідних мереж мають розрахувати вартість техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. В основному вона залежатиме від обладнання, стану мережі тощо.
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Укладати типовий договір на такі послуги не обов'язково, адже якщо обслуговування хоча б раз було надане, він вважається автоматично підписаним.
Зауважимо, що до технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж належать такі послуги:
- огляд газопроводу;
- перевірка на щільність;
- випробування під тиском;
- огляд газового обладнання;
- обслуговування запірних пристроїв.
Яким буде тариф
Поки що точні суми не відомі, але постачальник "Полтавагаз" вже порахував вартість для своїх споживачів. Для будинку на 36 квартир загальна сума складатиме 5 600 гривень. Тож на одну квартиру сума становитиме 155,5 гривень за пів року.