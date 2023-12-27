Когда вырастут тарифы на газ

По меньшей мере до конца отопительного сезона рост тарифов не будет происходить. Газ будет и дальше стоить 7,96 гривны за кубометр для бытовых потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), также подтверждает отсутствие намерения повышать тарифы на газ. Следует понимать, что этот платеж состоит из 2 частей: стоимость самого сырья и его транспортировки.

На сегодняшний день НКРЭКУ не планируется принятие никаких решений в части повышения уровней тарифов на услуги распределения природного газа в рамках действия моратория,

– сообщают представители НКРЭКУ

Какой сейчас тариф на газ

Более 98% потребителей В Украине обслуживает "Нафтогаз". Именно этот регулятор правительство назначило поставщиком последней надежды. Такая реформа была необходима для того, чтобы не допустить критическую ситуацию и обеспечить стабильное газоснабжение для потребителей. Сейчас "Нафтогаз" предоставляет украинцам газ по цене 7,96 гривны за кубометр.

Есть и другие регуляторы, продолжающие удерживать позиции. Сейчас тарифы этих компаний таковы: