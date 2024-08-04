Тенденції валютного ринку: чого очікувати наступного тижня

Наступного тижня на валютному ринку не передбачається значних змін. Поточну стабільність ринку можна пояснити тимчасовим введенням нових валютних коридорів.

Що буде із курсом валют наступного тижня

У коментарі для 24 Каналу Тарас Лєсовий розповів, що з 5 по 11 серпня ситуація на валютному ринку дублюватиме події попереднього тижня. З одного боку, діапазон коливань залишиться на нових, підвищених рівнях – 40,7 – 41,7 гривні за долар.

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З іншого боку, регулятор може продовжувати своєчасно вживати заходи для стримування або вгамування попиту. Він пояснив, що стабілізаційні заходи, які вживає НБУ, відповідають принципам режиму "керованої гнучкості".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно поки зарано говорити про те, як довго триватиме період відносного / тимчасового затишшя на валютному ринку. Однак вочевидь ми знаходимося на проміжному етапі, а подальші валютні зміни можуть статися, як ми і прогнозували, ближче до осені.

На валютному ринку зберігатимуться чергування трендів – від висхідних до спадних і навпаки.

Таким чином, на валютному ринку слід чекати таких показників:

Коридори валютних коливань:

40,7 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку) та 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

Поточні (щоденні) курсові коливання:

міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі:

комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу:

комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.