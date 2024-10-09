Надбавки та ідентифікація: що зміниться в нарахуванні пенсій найближчим часом

Найближчим часом пенсії зростуть для тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Крім того, деяким пенсіонерам доведеться пройти ідентифікацію, щоб зберегти виплати.

Як зміняться пенсії

Пенсіонери, яким передбачена вікова надбавка, не треба додатково звертатися до ПФУ, щоб її отримати.

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Розмір вікової надбавки:

Для осіб, яким виповнилося 70 років і до досягнення 75-річного віку – до 300 гривень.

Для осіб, яким виповнилося 75 років і до досягнення 80-річного віку – до 456 гривень.

Для осіб, яким виповнилося 80 років і більше – до 570 гривень.

При цьому, розмір їхніх пенсій не повинен перевищувати 10 340,35 гривень.

Важливо! Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, можуть пройти перевірку в жовтні будь-яким зручним для них способом, щоб продовжити отримувати виплати.

Надбавки від ООН

Деякі пенсіонери також можуть розраховувати на додаткові виплати від міжнародних організацій. Раніше повідомлялося, що такі виплати триватимуть до червня, але згодом стало відомо, що їх продовжено до кінця 2024 року.

Додаткова фінансова допомога буде надана тим, хто відповідає трьом критеріям:

Офіційна пенсія повинна бути меншою ніж 3 250 гривень. Людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримувала інших виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для ВПО. Пенсіонер проживає на прифронтових територіях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області).

Подати заявку на додаткову виплату можна через платформу "єДопомога", але Пенсійний фонд зазначає, що допомога нараховується автоматично.

Зауважте! Сума доплати раніше становила різницю між 3 000 гривень і розміром пенсії, але не менше 100 гривень. Уряд збільшив максимальний розмір пенсій для отримання допомоги за програмою ООН до 3 250 гривень.