Не піде загальним шляхом: Швейцарія не передаватиме доходи від активів Росії для України

У Швейцарії повідомили, що вона не вилучатиме для України доходи від російських активів, які перебувають у її банках. Країна відмовилася йти загальним шляхом з ЄС.

Швейцарія не передасть Україні гроші

У нещодавній заяві Європейський Союз повідомив про плани надати Україні 1,5 мільярда євро допомоги. Ця фінансова допомога є першою виплатою з коштів, отриманих від заморожених російських активів.

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Державний секретаріат Швейцарії оголосив, що країна не приєднається до позиції ЄC щодо отримання коштів від російського центрального банку. Посилаючись на швейцарське законодавство та міжнародні зобов'язання, відомство підкреслило, що Швейцарія не може прийняти будь-які виняткові доходи, пов'язані з цими коштами.

Це рішення є специфічним для Швейцарії і не узгоджується з підходом ЄС.

У квітні 2024 року активи Центрального банку Росії, заморожені в Швейцарії, досягли загальної вартості понад 7 мільярдів швейцарських франків (приблизно 7,08 мільярда євро). Важливо зазначити, що ця цифра не враховує заморожені кошти, пов'язані з особами або компаніями, пов'язаними з Росією.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділив Україні 1,5 мільярда євро із заморожених російських активів. Кошти призначені для підтримки зусиль з оборони та відновлення країни.