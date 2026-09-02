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2 вересня, 18:41
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Україна закликає ЄС до дій: яку заяву зробив Сибіга

Валерія Моргун

В Україні закликали союзників посилити тиск на Росію. Зокрема, запровадити повне ембарго на постачання глинозему, а також алюмінієвих руд.

До чого Сибіга закликав партнерів

Заяву про запровадженння обмежень зробив очільник Міністерства зкордонних справ Андрій Сибіга

Згідно з інформацією, глава МЗС закликав:

  • до повного ембарго ЄС на постачання глинозему та алюмінієвих руд до Росії;
  • посилення заходів проти російського тіньового флоту;
  • санкцій проти "Росатому" та "Роскосмосу";
  • запровадження суворих обмежень на поїздки громадян Росії до Європи, аби протидіяти російським диверсіям у Європі.

"Європейська правда" опублікувала у матеріалі позицію Міністерства. Наголошується, що сировина має вирішальне значення для російського військово-промислового комплексу, зокрема для авіакосмічної галузі, виробництва ракет та бронетехніки.

Позбавлення Росії глинозему безпосередньо знизить її спроможність виробляти зброю,
– пояснили в МЗС.

Нагадаємо, шо експорт глинозему з Євросоюзу дійсно опинився в центрі уваги. Це відбулося після інформації, що поставки із заводу Aughinish в Ірландії нібито прямували до Росії.

ЗМІ зазначила, що глинозем, ймовірно, постачався на російські підприємства "Русал".

Водночас Європейський Союз не квапиться запроваджувати санкції. Причиною є побоювання щодо втрати важливої сировини для Європи.

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