Сіре посвідчення: який вигляд має документ та хто може його отримати

Держава надає допомогу для родин, які втратили родича, який був військовослужбовцем. Чинним законодавством передбачені посвідчення, які надають подібні пільги

Який вигляд має сіре посвідчення

Йдеться зокрема про сіре посвідчення, пише 24 канал з посиланням на Консультативний центр підтримки військовослужбовців і членів їх сімей.

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Посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", або як його називають "сіре" посвідчення видається особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

— йдеться у дописі.

Чинність вказаного Закону поширюється на сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби.

Хто може отримати сіре посвідчення

До членів сім'ї загиблих належать:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Для отримання вказаного посвідчення слід звертатись до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Зокрема необхідно підтвердити причинно-наслідковий зв'язок загибелі (смерті) чи пропажі безвісті військовослужбовця, а також факт того, що особа є членом сім’ї загиблого військовослужбовця.

Важливо! Перелік документів визначається рішеннями місцевих державних адміністрацій чи відповідних рад про затвердження адміністративної послуги щодо встановлення статусу осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".