Заправки "порожні": у Росії з АЗС активно зникає бензин

Збройні сили України у серпні поточного року наростили кількість успішних атак на російські НПЗ. Загалом їх зафіксували 23, що майже вдвічі більше, ніж у липні, і більш ніж утричі більше, ніж у червні чи травні.

Що відбувається з пальним у Росії

Із посиленням ударів різко зросла й частка заправок, де автомобілістам доводиться стояти в чергах і де запроваджені обмеження на продаж, про що пише медіа "Нова Газета Європа".

З кінця липня до другої половини серпня заправок із чергами було від 9% до 19% (за винятком двох днів — 12 та 14 серпня).

Але починаючи з 19 серпня і до 14 вересня цей показник уже перебував у діапазоні від 20% до 27%.

А частка заправок з обмеженнями продажу за останній тиждень вийшла на рівень 11 – 12%.

Середній показник серпня – 3,2%.

Ба більше, до 15 вересня водії не могли придбати бензин А-92 на 45% АЗС. Частка заправок, де був відсутній А-95, також зростала: з третини в липні до половини у вересні.

Якщо 21 липня його не було на 32% АЗС, то 1 серпня — на 38%. До 20 серпня ситуація погіршилася: А-95 не знайшли на 55% заправок.

Потім ситуація дещо покращилася, але ненадовго й незначно: 29 серпня частка бензоколонок без А-95 впала до 38%, а вже до 15 вересня зросла до 53%.

До середини вересня від дефіциту бензину найбільше постраждали Санкт-Петербург та Ленінградська область: автомобілісти повідомляють, що стоять у чергах понад дві години, а влада збирається запровадити обмеження та стверджує, що ситуація навряд чи покращиться до початку жовтня.

Крім того, за даними медіа, протягом останнього тижня гостру нестачу бензину відчували жителі Новоросійська, Краснодара, Іркутська, Пермі, Сургута, Ростовської та Архангельської областей, Ямало-Ненецького та Ханти-Мансійського автономних округів.

З дизельним пальним ситуація значно краща.

Наш аналіз показав, що найбільші проблеми з цим видом пального були наприкінці липня та в першій половині серпня: користувачі не знаходили дизель на 55–85% АЗС. А з кінця серпня водії відзначають, що пального немає на 10 – 20% заправок,

– йдеться у матеріалі.

Крім того, станом на 15 вересня, порівняно з груднем 2025 року, бензин у середньому по Росії, за даними Росстату, подорожчав на 21%, а дизельне пальне – на 15,5%.

Нагадаємо, що у Росії навіть підвищили оцінку інфляції на 2026 рік. І все через ситуацію з пальним.

Крім того, у країні-агресорці продовжили заборону на експорт дизелю. Вона буде актуальною до кінця жовтня 2026 року.