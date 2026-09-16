Що відомо про ситуацію з пальним у Росії

Заборона буде чинною до кінця жовтня, про що пише Reuters.

Наголошується, що Москва запровадила обмеження на експорт бензину, авіаційного пального, а також дизелю. Обмеження набули чинності через дефіцит пального на внутрішньому ринку, який посилився внаслідок ударів по нафтопереробних заводах.

У матеріалі йдеться, що рішення про продовження заборони на експорт дизельного пального ухвалили після наради під головуванням віцепрем’єра Олександра Новака – представника президента Володимира Путіна, відповідального за нафтову галузь.

Водночас уряд офіційно не оголосив, чи продовжить обмеження.

Зокрема, чинна заборона на експорт дизельного пального має завершитися наприкінці вересня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За підрахунками Reuters, три з шести найбільших у Росії нафтопереробних заводів із виробництва дизельного пального у вересні були змушені суттєво скоротити виробництво або повністю його зупинити через пошкодження, спричинені атаками безпілотників.

Нагадаємо, що заборону на експорт пального у Росії постійно продовжують. Наприклад, заборона щодо бензину буде чинною до 2027 року.

Зокрема, атаки на НПЗ вплинули й на економічну ситуацію у Росії. Оцінка інфляції на 2026 рік суттєво зросла.