Что известно о ситуации с топливом в России

Запрет будет действовать до конца октября, пишет Reuters.

Отмечается, что Москва ввела ограничения на экспорт бензина, авиационного топлива, а также дизельного топлива. Ограничения вступили в силу из-за дефицита топлива на внутреннем рынке, который усугубился в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В материале говорится, что решение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива было принято после совещания под председательством вице-премьера Александра Новака – представителя президента Владимира Путина, ответственного за нефтяную отрасль.

В то же время правительство официально не объявило, будет ли продлен запрет.

В частности, действующий запрет на экспорт дизельного топлива должен истечь в конце сентября.

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По подсчетам Reuters, три из шести крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов по производству дизельного топлива в сентябре были вынуждены существенно сократить производство или полностью его остановить из-за повреждений, вызванных атаками беспилотников.

Напомним, что запрет на экспорт топлива в России постоянно продлевается. Например, запрет на бензин будет действовать до 2027 года.

В частности, атаки на НПЗ повлияли и на экономическую ситуацию в России. Прогноз инфляции на 2026 год существенно вырос.