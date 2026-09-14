Почему в США заговорили о защите российского топлива

Атаки украинских дронов на объекты страны-агрессора неожиданно вызвали резкую реакцию за океаном: американские политики начинают открыто жаловаться на последствия этих ударов для мирового рынка топлива. Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уничтожение запасов дизельного топлива на территории России. Соответствующее заявление американский лидер сделал в кулуарах турнира Irish Open в Ирландии, что сообщает DRM News.

По словам политика, именно успешные действия Украины наносят удар по мировому рынку и провоцируют дефицит топлива. "Господин Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить уничтожать запасы дизельного топлива в России", – подчеркнул Трамп. Он добавил, что причина глобального дефицита заключается не в конфликте на Ближнем Востоке, а именно в том, что происходит между Киевом и Москвой.

Как это сказывается на кошельках американцев и мировом рынке

Систематические удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре существенно сокращают производство нефтепродуктов в стране-агрессоре. Для рядовых потребителей в США это уже обернулось неприятными последствиями: средняя цена дизельного топлива там впервые превысила отметку в 6 долларов за галлон.

Именно поэтому американские политики пытаются защитить своих избирателей от инфляции, требуя от Украины изменить цели для атак. "Пусть он проводит атаки на цели, но не дизельное топливо", – заявил глава Белого дома, подчеркивая свои экономические приоритеты.

Стоит напомнить, что риторика относительно мирных переговоров и уступок в последнее время значительно усилилась. Как уже сообщалось, после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп заявил, что российский диктатор якобы "хочет заключить соглашение" и устал воевать.

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В то же время украинская сторона готовится к предметному разговору: Владимир Зеленский анонсировал встречу с Трампом в 20-х числах сентября, где планирует обсудить поставки дальнобойных ракет для защиты от баллистических угроз. Пока политики обсуждают возможные компромиссы, украинские дроны продолжают методично уничтожать экономический потенциал врага, лишая его главного источника финансирования войны – нефтедолларов.