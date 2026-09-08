Президент Зеленский объявил о своей встрече с Дональдом Трампом и раскрыл подробности визита американских переговорщиков в Киев, сообщает 24 Канал.
С конца 2025 года мы укрепляем свои позиции на поле боя. У России много потерь и мало достижений, Кроме того, по словам президента, Украина занимает более сильную переговорную позицию. Мол, это признает и американская сторона. Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах любого формата. Зеленский заявил, что Великобритания выделит 135 миллионов долларов на зимний пакет помощи Украине – именно на системы Patriot. Зеленский определится с кандидатурой посла США после получения справок от СБУ и НАБУ Президент заявил, что генеральный прокурор подписал заявление об увольнении, а соответствующее представление будет направлено в Верховную Раду. Отвечая на вопрос об экс-министре обороны Михаиле Федорове, президент отметил, что они не общаются. Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет, По словам Зеленского, внутри России власти пытаются создать впечатление, что ситуация остается спокойной и никакой мобилизации нет. Президент предположил, что такая информационная политика продлится до завершения выборов в России в конце сентября. После этого, по его мнению, можно будет увидеть новую динамику в российской риторике и действиях, касающихся мобилизации. По словам Зеленского, поскольку России не удается добиться значительных успехов на поле боя, она делает акцент на массированных воздушных ударах по Украине. Кроме того, президент заявил, что Россия пытается создать впечатление успехов на фронте, распространяя ложные сообщения о захвате украинских территорий. В качестве примера он привел заявления о якобы оккупации Святогорска и продвижении в направлении Сум, которые, по его словам, не соответствовали действительности. Говоря о возможной мобилизации в России, Зеленский предположил, что российские власти пока будут отрицать такие планы, чтобы не создавать напряженность в обществе накануне выборов в Госдуму. В то же время после завершения выборов ситуация, по его мнению, может измениться. Президент заявил, что Россия может провести как открытую, так и скрытую мобилизацию. Украина пока не знает, в какой именно форме это будет происходить, однако, по оценке Зеленского, Россия рассчитывает дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военных. Он также отметил, что российская инфраструктура уже подготовлена к такому процессу. Зеленский подчеркнул, что новая мобилизация будет для России сложной и дорогостоящей, но, по его мнению, в ближайшее время ее последствия станут заметными. По словам Зеленского, Украина намерена провести осенью трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России. Президент надеется, что это может состояться уже в сентябре. Зеленский сообщил, что Украина уже обсуждает конкретные сроки дальнейших переговоров. В ближайшее время планируются встречи на уровне советников с участием Украины, США и европейских партнеров. Зеленский предложил представителям президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру в следующий раз прилететь в Киев на украинском президентском самолете. По словам президента, украинские аэропорты технически готовы принимать американские делегации. Однако для полета необходимо обеспечить безопасный воздушный коридор. Владимир Зеленский положительно оценил визит в Киев представителей Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Он считает, что приезд американских представителей свидетельствует о укреплении позиций Украины на фронте и в переговорах. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, но уступки должны быть с обеих сторон. Следующую трехстороннюю встречу США, Украины и России могут провести в ОАЭ, Швейцарии или Турции, заявил Владимир Зеленский. На переговорах планируется обсудить вопросы энергетики, экспорта зерна и обмена пленными. Президент подчеркнул, что встреча должна завершиться конкретными результатами, а Украина будет настаивать на ускорении и увеличении количества обменов. Владимир Зеленский заявил, что в новом "мирном пакете", представленном Джаредом Кушнером, есть "очень неплохие" идеи. В то же время президент подчеркнул, что пока рано говорить, удастся ли их реализовать. По словам Зеленского, Украина должна сначала детально изучить предложения США. Содержание пакета пока не разглашается. Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. В ходе встречи он хочет обсудить вопрос о поставках Украине ракет для противодействия баллистическим угрозам. По словам политика, Украина уже передала американской стороне подробную информацию о потребностях и сроках, в которые необходимы соответствующие ракеты.
– заявил Зеленский.
По словам президента, европейские страны поддерживают контакты с россиянами на уровне спецслужб и дипломатов – не только США.
Зеленский подчеркнул, что Европа для Украины – это не только помощь, деньги и оружие, но и безопасность. Поэтому европейцы должны быть непосредственно вовлечены в переговорный процесс.
Президент также сообщил, что Украина ведет прямые переговоры с Трампом о лицензиях на производство ракет для Patriot.
Президент заявил журналистам, что есть несколько кандидатур на должность посла Украины в США, однако пока не раскрывает их.
"Здесь очень важно не ошибиться", – подчеркнул президент.
– пояснил Зеленский.
С конца 2025 года мы укрепляем свои позиции на поле боя. У России много потерь и мало достижений,
Кроме того, по словам президента, Украина занимает более сильную переговорную позицию. Мол, это признает и американская сторона.
Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах любого формата.
Зеленский заявил, что Великобритания выделит 135 миллионов долларов на зимний пакет помощи Украине – именно на системы Patriot.
Зеленский определится с кандидатурой посла США после получения справок от СБУ и НАБУ
Президент заявил, что генеральный прокурор подписал заявление об увольнении, а соответствующее представление будет направлено в Верховную Раду.
Отвечая на вопрос об экс-министре обороны Михаиле Федорове, президент отметил, что они не общаются.
Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет,
По словам Зеленского, внутри России власти пытаются создать впечатление, что ситуация остается спокойной и никакой мобилизации нет.
Президент предположил, что такая информационная политика продлится до завершения выборов в России в конце сентября. После этого, по его мнению, можно будет увидеть новую динамику в российской риторике и действиях, касающихся мобилизации.
По словам Зеленского, поскольку России не удается добиться значительных успехов на поле боя, она делает акцент на массированных воздушных ударах по Украине.
Кроме того, президент заявил, что Россия пытается создать впечатление успехов на фронте, распространяя ложные сообщения о захвате украинских территорий. В качестве примера он привел заявления о якобы оккупации Святогорска и продвижении в направлении Сум, которые, по его словам, не соответствовали действительности.
Говоря о возможной мобилизации в России, Зеленский предположил, что российские власти пока будут отрицать такие планы, чтобы не создавать напряженность в обществе накануне выборов в Госдуму. В то же время после завершения выборов ситуация, по его мнению, может измениться.
Президент заявил, что Россия может провести как открытую, так и скрытую мобилизацию.
Украина пока не знает, в какой именно форме это будет происходить, однако, по оценке Зеленского, Россия рассчитывает дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военных. Он также отметил, что российская инфраструктура уже подготовлена к такому процессу.
Зеленский подчеркнул, что новая мобилизация будет для России сложной и дорогостоящей, но, по его мнению, в ближайшее время ее последствия станут заметными.
По словам Зеленского, Украина намерена провести осенью трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России. Президент надеется, что это может состояться уже в сентябре.
Зеленский сообщил, что Украина уже обсуждает конкретные сроки дальнейших переговоров.
В ближайшее время планируются встречи на уровне советников с участием Украины, США и европейских партнеров.
Зеленский предложил представителям президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру в следующий раз прилететь в Киев на украинском президентском самолете. По словам президента, украинские аэропорты технически готовы принимать американские делегации. Однако для полета необходимо обеспечить безопасный воздушный коридор.
Владимир Зеленский положительно оценил визит в Киев представителей Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.
Он считает, что приезд американских представителей свидетельствует о укреплении позиций Украины на фронте и в переговорах.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, но уступки должны быть с обеих сторон.
Следующую трехстороннюю встречу США, Украины и России могут провести в ОАЭ, Швейцарии или Турции, заявил Владимир Зеленский. На переговорах планируется обсудить вопросы энергетики, экспорта зерна и обмена пленными. Президент подчеркнул, что встреча должна завершиться конкретными результатами, а Украина будет настаивать на ускорении и увеличении количества обменов.
Владимир Зеленский заявил, что в новом "мирном пакете", представленном Джаредом Кушнером, есть "очень неплохие" идеи. В то же время президент подчеркнул, что пока рано говорить, удастся ли их реализовать.
По словам Зеленского, Украина должна сначала детально изучить предложения США. Содержание пакета пока не разглашается.
Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. В ходе встречи он хочет обсудить вопрос о поставках Украине ракет для противодействия баллистическим угрозам.
По словам политика, Украина уже передала американской стороне подробную информацию о потребностях и сроках, в которые необходимы соответствующие ракеты.