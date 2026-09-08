Президент Зеленский объявил о своей встрече с Дональдом Трампом и раскрыл подробности визита американских переговорщиков в Киев, сообщает 24 Канал.

13:41, 8 сентября С конца 2025 года мы укрепляем свои позиции на поле боя. У России много потерь и мало достижений,

– заявил Зеленский. Кроме того, по словам президента, Украина занимает более сильную переговорную позицию. Мол, это признает и американская сторона. 13:40, 8 сентября Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах любого формата.



По словам президента, европейские страны поддерживают контакты с россиянами на уровне спецслужб и дипломатов – не только США.



Зеленский подчеркнул, что Европа для Украины – это не только помощь, деньги и оружие, но и безопасность. Поэтому европейцы должны быть непосредственно вовлечены в переговорный процесс. 13:39, 8 сентября Зеленский заявил, что Великобритания выделит 135 миллионов долларов на зимний пакет помощи Украине – именно на системы Patriot.



Президент также сообщил, что Украина ведет прямые переговоры с Трампом о лицензиях на производство ракет для Patriot. 13:39, 8 сентября Зеленский определится с кандидатурой посла США после получения справок от СБУ и НАБУ



Президент заявил журналистам, что есть несколько кандидатур на должность посла Украины в США, однако пока не раскрывает их.



"Здесь очень важно не ошибиться", – подчеркнул президент. 13:38, 8 сентября Президент заявил, что генеральный прокурор подписал заявление об увольнении, а соответствующее представление будет направлено в Верховную Раду. 13:38, 8 сентября Отвечая на вопрос об экс-министре обороны Михаиле Федорове, президент отметил, что они не общаются. Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет,

– пояснил Зеленский. 13:37, 8 сентября По словам Зеленского, внутри России власти пытаются создать впечатление, что ситуация остается спокойной и никакой мобилизации нет. Президент предположил, что такая информационная политика продлится до завершения выборов в России в конце сентября. После этого, по его мнению, можно будет увидеть новую динамику в российской риторике и действиях, касающихся мобилизации. 13:37, 8 сентября По словам Зеленского, поскольку России не удается добиться значительных успехов на поле боя, она делает акцент на массированных воздушных ударах по Украине. 13:36, 8 сентября Кроме того, президент заявил, что Россия пытается создать впечатление успехов на фронте, распространяя ложные сообщения о захвате украинских территорий. В качестве примера он привел заявления о якобы оккупации Святогорска и продвижении в направлении Сум, которые, по его словам, не соответствовали действительности. 13:36, 8 сентября Говоря о возможной мобилизации в России, Зеленский предположил, что российские власти пока будут отрицать такие планы, чтобы не создавать напряженность в обществе накануне выборов в Госдуму. В то же время после завершения выборов ситуация, по его мнению, может измениться. Президент заявил, что Россия может провести как открытую, так и скрытую мобилизацию. Украина пока не знает, в какой именно форме это будет происходить, однако, по оценке Зеленского, Россия рассчитывает дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военных. Он также отметил, что российская инфраструктура уже подготовлена к такому процессу. Зеленский подчеркнул, что новая мобилизация будет для России сложной и дорогостоящей, но, по его мнению, в ближайшее время ее последствия станут заметными. 13:34, 8 сентября По словам Зеленского, Украина намерена провести осенью трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России. Президент надеется, что это может состояться уже в сентябре. 13:34, 8 сентября Зеленский сообщил, что Украина уже обсуждает конкретные сроки дальнейших переговоров. В ближайшее время планируются встречи на уровне советников с участием Украины, США и европейских партнеров. 12:53, 8 сентября Зеленский предложил представителям президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру в следующий раз прилететь в Киев на украинском президентском самолете. По словам президента, украинские аэропорты технически готовы принимать американские делегации. Однако для полета необходимо обеспечить безопасный воздушный коридор. 12:48, 8 сентября Владимир Зеленский положительно оценил визит в Киев представителей Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Он считает, что приезд американских представителей свидетельствует о укреплении позиций Украины на фронте и в переговорах. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, но уступки должны быть с обеих сторон. 12:22, 8 сентября Следующую трехстороннюю встречу США, Украины и России могут провести в ОАЭ, Швейцарии или Турции, заявил Владимир Зеленский. На переговорах планируется обсудить вопросы энергетики, экспорта зерна и обмена пленными. Президент подчеркнул, что встреча должна завершиться конкретными результатами, а Украина будет настаивать на ускорении и увеличении количества обменов. 12:17, 8 сентября Владимир Зеленский заявил, что в новом "мирном пакете", представленном Джаредом Кушнером, есть "очень неплохие" идеи. В то же время президент подчеркнул, что пока рано говорить, удастся ли их реализовать. По словам Зеленского, Украина должна сначала детально изучить предложения США. Содержание пакета пока не разглашается. 12:16, 8 сентября Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. В ходе встречи он хочет обсудить вопрос о поставках Украине ракет для противодействия баллистическим угрозам. По словам политика, Украина уже передала американской стороне подробную информацию о потребностях и сроках, в которые необходимы соответствующие ракеты.