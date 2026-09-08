Президент Зеленський анонсував свою зустріч з Дональдом Трампом і розкрив деталі візиту американських переговірників до Києва, передає 24 Канал.
Наступну тристоронню зустріч США, України та Росії можуть провести в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині, заявив Володимир Зеленський. На переговорах планують обговорити енергетику, експорт зерна та обмін полоненими. Президент наголосив, що зустріч має завершитися конкретними результатами, а Україна наполягатиме на пришвидшенні та збільшенні кількості обмінів. Володимир Зеленський заявив, що в новому "пакеті миру", який представив Джаред Кушнер, є "дуже непогані" ідеї. Водночас президент наголосив, що поки зарано говорити, чи вдасться їх реалізувати. За словами Зеленського, Україна має спочатку детально опрацювати пропозиції зі США. Зміст пакета поки не розголошують. Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час зустрічі він хоче обговорити питання поставок Україні ракет для протидії балістичним загрозам. За словами політика, Україна вже передала американській стороні детальну інформацію про потреби та терміни, у які необхідні відповідні ракети.
Наступну тристоронню зустріч США, України та Росії можуть провести в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині, заявив Володимир Зеленський. На переговорах планують обговорити енергетику, експорт зерна та обмін полоненими. Президент наголосив, що зустріч має завершитися конкретними результатами, а Україна наполягатиме на пришвидшенні та збільшенні кількості обмінів.
Володимир Зеленський заявив, що в новому "пакеті миру", який представив Джаред Кушнер, є "дуже непогані" ідеї. Водночас президент наголосив, що поки зарано говорити, чи вдасться їх реалізувати.
За словами Зеленського, Україна має спочатку детально опрацювати пропозиції зі США. Зміст пакета поки не розголошують.
Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час зустрічі він хоче обговорити питання поставок Україні ракет для протидії балістичним загрозам.
За словами політика, Україна вже передала американській стороні детальну інформацію про потреби та терміни, у які необхідні відповідні ракети.