12:17, 8 вересня

Володимир Зеленський заявив, що в новому "пакеті миру", який представив Джаред Кушнер, є "дуже непогані" ідеї. Водночас президент наголосив, що поки зарано говорити, чи вдасться їх реалізувати.

За словами Зеленського, Україна має спочатку детально опрацювати пропозиції зі США. Зміст пакета поки не розголошують.