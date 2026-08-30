Українцям масово скасували популярну доплату: хто залишиться без надбавки у вересні

У 2026 році частина пенсіонерів може розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Водночас для окремих отримувачів умови призначення надбавок змінилися.

Які надбавки в Україні скасували

Громадяни, які отримали статус Почесний донор України після 26 січня 2026 року, більше не матимуть права на щомісячну пенсійну надбавку. Це пов'язано із завершенням п'ятирічного перехідного періоду за Законом України про безпеку та якість донорської крові, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

До цієї дати статус надавали за безоплатну здачу 40 доз цільної крові, 60 доз плазми або 40 доз клітин крові. Для тих українців, які здобули це звання до 26 січня 2026 року, надбавка зберігається у розмірі 321 гривня на місяць, що становить 10% прожиткового мінімуму.

Важливо! Працюючі донори надалі зберігають право на державні гарантії. Ідеться про звільнення від роботи у день здачі крові та додатковий оплачуваний день відпочинку.

Хто з військових пенсіонерів може отримати доплату за родичів

Водночас звільнені військові пенсіонери, які не працюють та утримують непрацездатних членів родини, мають право на виплату у розмірі 1 297,50 гривні на місяць за кожну таку особу. Ця сума дорівнює 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо військовий пенсіонер утримує двох непрацездатних родичів, розмір щомісячної доплати зростає до 2 595 гривень. Головними умовами є повна відсутність офіційної роботи чи підприємницької діяльності у пенсіонера, а також відсутність власних соціальних виплат чи пенсій у самого утриманця.

Для оформлення цієї виплати потрібно подати заяву та пакет документів до сервісного центру Пенсійного фонду України або скористатися його цифровими сервісами. Заяву разом із документами можна подати особисто або дистанційно через офіційний вебпортал електронних послуг установи.

Які ще є доплати для пенсіонерів та вікові надбавки

Також ми раніше писали про те, що пенсіонери в Україні також можуть отримувати доплату за утримання неповнолітніх дітей, однак її розмір становить 150 гривень за кожну дитину.

Окрім цього, в Україні діють автоматичні вікові надбавки для пенсіонерів, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Громадянам віком від 70 до 74 років додатково нараховують 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а після 80 років надбавка сягає 570 гривень на місяць.