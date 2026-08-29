Кому автоматично призначать надбавку

Право на щомісячну додаткову виплату мають пенсіонери, які досягли 70, 75 або 80 років, нагадує Пенсійний фонд. Її розмір залежить від віку: громадянам від 70 до 74 років доплачують до 300 гривень, від 75 до 79 років – до 456 гривень, а після 80 років – до 570 гривень.

Водночас отримувати таку надбавку можуть не всі пенсіонери відповідного віку. Пенсійний фонд враховує загальний розмір щомісячної виплати, тому якщо пенсія разом з усіма підвищеннями, надбавками та іншими доплатами перевищує 10 340,35 гривень, вікова компенсація не призначається.

Зауважте! Після досягнення 75 або 80 років нову доплату окремо не додають. Попередню компенсацію збільшують до встановленого для відповідної вікової категорії розміру. Правило поширюється на пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років.

Як пенсіонерам нараховують гроші

Оформлювати виплату самостійно не потрібно. Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично на підставі інформації, яка є в його реєстрах.

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При цьому надбавка починає нараховуватися з дати досягнення відповідного віку, а не обов'язково з першого числа місяця. Якщо день народження припав на середину місяця, перша виплата буде меншою, тому її розрахують пропорційно кількості днів, протягом яких людина вже мала право на компенсацію. З наступного місяця виплата надходитиме у повному розмірі.

Якщо після досягнення 70, 75 або 80 років сума пенсії не змінилася, інформацію можна перевірити в особистому кабінеті на порталі ПФУ або звернутися до сервісного центру.

Які мінімальні виплати встановлені для пенсіонерів

Окрім вікових компенсацій, держава встановлює гарантовані мінімальні розміри пенсійних виплат для окремих категорій громадян. У 2026 році для пенсіонерів віком від 80 років із необхідним страховим стажем мінімальна виплата становить 4 213 гривень. Для людей віком від 70 до 79 років за наявності повного стажу це буде 4 050 гривень, а для молодших за 70 років лише 3 725 гривень.