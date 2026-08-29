Кому автоматически назначат надбавку

Право на ежемесячную дополнительную выплату имеют пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, напоминает Пенсионный фонд. Ее размер зависит от возраста: гражданам от 70 до 74 лет доплачивают до 300 гривен, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а после 80 лет – до 570 гривен.

В то же время получать такую надбавку могут не все пенсионеры соответствующего возраста. Пенсионный фонд учитывает общий размер ежемесячной выплаты, поэтому если пенсия вместе со всеми повышениями, надбавками и другими доплатами превышает 10 340,35 гривен, возрастная компенсация не назначается.

Обратите внимание! По достижении 75 или 80 лет новую доплату отдельно не начисляют. Прежнюю компенсацию увеличивают до размера, установленного для соответствующей возрастной категории. Это правило распространяется на пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Как пенсионерам начисляют деньги

Оформлять выплату самостоятельно не нужно. Пенсионный фонд производит перерасчет автоматически на основании информации, имеющейся в его реестрах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При этом надбавка начинает начисляться с даты достижения соответствующего возраста, а не обязательно с первого числа месяца. Если день рождения пришелся на середину месяца, первая выплата будет меньше, поэтому ее рассчитают пропорционально количеству дней, в течение которых человек уже имел право на компенсацию. Со следующего месяца выплата будет поступать в полном размере.

Если после достижения 70, 75 или 80 лет сумма пенсии не изменилась, информацию можно проверить в личном кабинете на портале ПФУ или обратиться в сервисный центр.

Какие минимальные выплаты установлены для пенсионеров

Помимо возрастных компенсаций, государство устанавливает гарантированные минимальные размеры пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. В 2026 году для пенсионеров в возрасте от 80 лет с необходимым страховым стажем минимальная выплата составляет 4 213 гривен. Для людей в возрасте от 70 до 79 лет при наличии полного стажа это будет 4 050 гривен, а для тех, кому меньше 70 лет, – всего 3 725 гривен.