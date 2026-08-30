Какие надбавки отменили в Украине

Граждане, получившие статус "Почетный донор Украины" после 26 января 2026 года, больше не будут иметь права на ежемесячную пенсионную надбавку. Это связано с завершением пятилетнего переходного периода в соответствии с Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови", что сообщили в Пенсионном фонде Украины.

До этой даты статус присваивался за безвозмездную сдачу 40 доз цельной крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови. Для тех украинцев, которые получили это звание до 26 января 2026 года, надбавка сохраняется в размере 321 гривны в месяц, что составляет 10% прожиточного минимума.

Важно! Работающие доноры и в дальнейшем сохраняют право на государственные гарантии. Речь идет об освобождении от работы в день сдачи крови и дополнительном оплачиваемом дне отдыха.

Кто из военных пенсионеров может получить доплату за родственников

В то же время уволенные военные пенсионеры, которые не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи, имеют право на выплату в размере 1 297,50 гривны в месяц за каждого такого человека. Эта сумма равна 50 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Если военный пенсионер содержит двух нетрудоспособных родственников, размер ежемесячной доплаты увеличивается до 2 595 гривен. Основными условиями являются полное отсутствие официальной работы или предпринимательской деятельности у пенсионера, а также отсутствие собственных социальных выплат или пенсий у самого иждивенца.

Для оформления этой выплаты необходимо подать заявление и пакет документов в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользоваться его цифровыми сервисами. Заявление вместе с документами можно подать лично или дистанционно через официальный веб-портал электронных услуг учреждения.

Что еще существуют доплаты для пенсионеров и возрастные надбавки

Также мы ранее писали о том, что пенсионеры в Украине могут получать доплату за содержание несовершеннолетних детей, однако ее размер составляет 150 гривен за каждого ребенка.

Кроме того, в Украине действуют автоматические возрастные надбавки для пенсионеров, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривен. Гражданам в возрасте от 70 до 74 лет дополнительно начисляют 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а после 80 лет надбавка достигает 570 гривен в месяц.