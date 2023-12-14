Вам можуть скасувати пенсію: як пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати
У грудні ПФУ ввів нововведення, відповідно до якого, ідентифікація пенсіонера може відбуватися не тільки у офлайн, а і онлайн. Як цей процес відбувається дистанційно, читайте далі.
Як пройти ідентифікацію онлайн
Пенсіонери мають пройти верифікацію до кінця року, аби зберегти свої виплати. Щоб здійснити цю процедуру, необхідно зареєструватись у вебпорталі ПФУ.
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Покроково процедуру ідентифікації онлайн можна пройти так:
- Після реєстрації у особистому кабінеті, оберіть розділ "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку".
- Заповніть форму.
- Оберіть через яку саме платформу буде проходити відеоконференція: WhatsApp, Google Meet, Zoom, Signal, Telegram, Skype, Viber.
- Натисніть "Подати заяву".
Далі з заявником сконтактується уповноважений представник ПФУ, щоб узгодити дату та час проведення процедури. Ви можете додати такі документи для спрощення процесу ідентифікації:
- посвідчення особи;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка;
- свідоцтво про народження.
Який розмір пенсії в Україні
Середній розмір пенсійних виплат зараз 5 350 гривень. Пенсії отримують близько 10,5 мільйонів осіб. З них виплати понад 10 000 гривень мають усього 10,4%, найбільша кількість пенсіонерів – 29,% мають від 2 001 до 3 000 гривень щомісячно.
Інші громадяни отримують такі кошти:
- 0,6% – до 2 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.