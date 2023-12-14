Как пройти идентификацию онлайн

Пенсионеры должны пройти верификацию до конца года, чтобы сохранить свои выплаты. Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо зарегистрироваться в вебпортали ПФУ.

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Пошагово процедуру идентификации онлайн можно пройти так:

  1. После регистрации в личном кабинете выберите раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи".
  2. Заполните форму.
  3. Выберите через какую именно платформу будет проходить видеоконференция: WhatsApp, Google Meet, Zoom, Signal, Telegram, Skype, Viber.
  1. Нажмите кнопку "Подать заявление".

Далее с заявителем сконтактируется уполномоченный представитель ПФУ, чтобы согласовать дату и время проведения процедуры. Вы можете добавить следующие документы для упрощения процесса идентификации:

  • удостоверение личности;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка;
  • свидетельство о рождении.

Какой размер пенсии в Украине

Средний размер пенсионных выплат сейчас составляет 5 350 гривен. Пенсии получают около 10,5 миллиона человек. Из них выплаты свыше 10 000 гривен имеют всего 10,4%, наибольшее количество пенсионеров – 29% имеют от 2 001 до 3 000 гривен ежемесячно.

Другие граждане получают следующие средства:

  • 0,6% – до 2 000 гривен;
  • 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
  • 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
  • 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.