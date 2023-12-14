Как пройти идентификацию онлайн

Пенсионеры должны пройти верификацию до конца года, чтобы сохранить свои выплаты. Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо зарегистрироваться в вебпортали ПФУ.

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Пошагово процедуру идентификации онлайн можно пройти так:

После регистрации в личном кабинете выберите раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи". Заполните форму. Выберите через какую именно платформу будет проходить видеоконференция: WhatsApp, Google Meet, Zoom, Signal, Telegram, Skype, Viber.

Обратите внимание! Если при прохождении идентификации, вам необходимы особые условия, например, переводчик языка жестов или дополнительная помощь со стороны постороннего лица, сообщите об этом в комментарии.

Нажмите кнопку "Подать заявление".

Далее с заявителем сконтактируется уполномоченный представитель ПФУ, чтобы согласовать дату и время проведения процедуры. Вы можете добавить следующие документы для упрощения процесса идентификации:

удостоверение личности;

идентификационный код;

трудовая книжка;

свидетельство о рождении.

Заметьте! Сканы указанных документов не должны превышать 1Мб.

Какой размер пенсии в Украине

Средний размер пенсионных выплат сейчас составляет 5 350 гривен. Пенсии получают около 10,5 миллиона человек. Из них выплаты свыше 10 000 гривен имеют всего 10,4%, наибольшее количество пенсионеров – 29% имеют от 2 001 до 3 000 гривен ежемесячно.

Другие граждане получают следующие средства: