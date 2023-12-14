Як пройти ідентифікацію онлайн

Пенсіонери мають пройти верифікацію до кінця року, аби зберегти свої виплати. Щоб здійснити цю процедуру, необхідно зареєструватись у вебпорталі ПФУ.

Читайте також Автогаз в Україні продовжує дешевшати

Покроково процедуру ідентифікації онлайн можна пройти так:

  1. Після реєстрації у особистому кабінеті, оберіть розділ "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку".
  2. Заповніть форму.
  3. Оберіть через яку саме платформу буде проходити відеоконференція: WhatsApp, Google Meet, Zoom, Signal, Telegram, Skype, Viber.
  1. Натисніть "Подати заяву".

Далі з заявником сконтактується уповноважений представник ПФУ, щоб узгодити дату та час проведення процедури. Ви можете додати такі документи для спрощення процесу ідентифікації:

  • посвідчення особи;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка;
  • свідоцтво про народження.

Який розмір пенсії в Україні

Середній розмір пенсійних виплат зараз 5 350 гривень. Пенсії отримують близько 10,5 мільйонів осіб. З них виплати понад 10 000 гривень мають усього 10,4%, найбільша кількість пенсіонерів – 29,% мають від 2 001 до 3 000 гривень щомісячно.

Інші громадяни отримують такі кошти:

  • 0,6% – до 2 000 гривень;
  • 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.