Як пройти ідентифікацію онлайн

Пенсіонери мають пройти верифікацію до кінця року, аби зберегти свої виплати. Щоб здійснити цю процедуру, необхідно зареєструватись у вебпорталі ПФУ.

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Покроково процедуру ідентифікації онлайн можна пройти так:

Після реєстрації у особистому кабінеті, оберіть розділ "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку". Заповніть форму. Оберіть через яку саме платформу буде проходити відеоконференція: WhatsApp, Google Meet, Zoom, Signal, Telegram, Skype, Viber.

Зверніть увагу! Якщо при проходженні ідентифікації, вам необхідні особливі умови, наприклад перекладач мови жестів чи додаткова допомога з боку сторонньої особи, повідомте про це у коментарі.

Натисніть "Подати заяву".

Далі з заявником сконтактується уповноважений представник ПФУ, щоб узгодити дату та час проведення процедури. Ви можете додати такі документи для спрощення процесу ідентифікації:

посвідчення особи;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

свідоцтво про народження.

Зауважте! Скани вказаних документів мають не перевищувати 1Мб.

Який розмір пенсії в Україні

Середній розмір пенсійних виплат зараз 5 350 гривень. Пенсії отримують близько 10,5 мільйонів осіб. З них виплати понад 10 000 гривень мають усього 10,4%, найбільша кількість пенсіонерів – 29,% мають від 2 001 до 3 000 гривень щомісячно.

Інші громадяни отримують такі кошти: