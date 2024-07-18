Нацбанк Польщі з'ясував, скільки коштів українські біженці пересилають в Україну

Національний банк Польщі підрахував, що іммігранти переказали в Україну 5,9 мільярда злотих у першому кварталі 2024 року. Це на 1,7 мільярда злотих менше порівняно з минулим роком.

Скільки коштів переказали українці в Польщі

За даними Національного банку Польщі, 57,7% всіх переказів іммігрантів були спрямовані в Україну. Зменшення переказів пов'язане зі зниженням заробітків сезонних і прикордонних працівників.

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А крім того, зменшилася кількість українських громадян, які працюють у Польщі на короткостроковій основі.

У першому кварталі 2024 року перекази короткострокових іммігрантів становили 3,5 мільярда злотих проти 6,0 мільярда злотих у першому кварталі 2023 року.

У географічній структурі переказів домінували кошти, направлені в Україну, що становили 3,4 мільярда злотих. Крім того, зросли перекази до інших сусідніх з Польщею країн, зокрема в Білорусь.