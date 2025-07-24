Навчання в автошколі це доволі недешеве заняття. Окрім фінансових вкладень воно потребує і великої кількості часу.

Як отримати права у 2025 році?

Отримати права у 2025 році нелегко. Для початку, потрібно обов'язково пройти теоретичне та практичне навчання, пише 24 Канал.

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Поетапно процес отримання прав виглядає так:

навчання теорії (це можна робити як самостійно, так і у автошколі);

складання теоретичного іспиту (лише після цього можна починати займатися практикою);

практичне навчання в автошколі;

отримання водійського посвідчення після складання практичного іспиту.

Скільки коштує навчання в автошколі у 2025 році?

Вартість навчання у автошколі залежить від населеного пункту, де здійснюється навчання та безпосередньо автошколи. Середні ціни такі:

теорія: 3 500 – 8 000 гривень;

3 500 – 8 000 гривень; практика: 600 – 1 500 гривень за годину.

Станом на зараз, для допуску до іспиту, учень має від'їздити 40 годин. Тобто, якщо одногодинне заняття в середньому коштує 1000 гривень, курс обійдеться у – 40 000 гривень. Додамо ще вартість теорії і вийде – приблизно 45 000 гривень.

Також під час навчання потрібно буде враховувати супутні витрати. Зокрема, оплата за підписку на навчальні застосунки, аби готуватися до теоретичного тестування (середня ціна складає приблизно 400 гривень за місяць, та 650 – за три).

Зверніть увагу! 40 годин може не вистачити. Вважається, що з "нуля" люди навчаються водіння за приблизно 50 – 60 годин.