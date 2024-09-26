Злотий зміцнюється: скільки коштує польська валюта сьогодні

Після зростання у вартості, ціна злотого зафіксувалася на одній позначці. Втім, банки та обмінники дещо змінили вартість валюти. Скільки коштує злотий сьогодні, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 26 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,79 гривні. Тобто від учора, 25 вересня, ціна валюти не змінилася. Таким чином, офіційна вартість 100 злотих в Україні залишається стабільною і буде становити 1 079 гривень.

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Курс злотого в банках та обмінниках

У банках та обмінних пунктах курси валют все ж зазнали змін. Зокрема, купівля польського злотого в банках обійдеться дорожче за офіційний курс на близько 16 копійок.

Таким чином, станом на ранок 26 вересня, за даними "Мінфіну":

купівля злотого у банках становить у середньому по 10,50 гривні (-5 копійок) та продаж – по 10,95 гривні (без змін);

становить у середньому по 10,50 гривні (-5 копійок) та продаж – по 10,95 гривні (без змін); водночас обмінники купують злоті по 10,78 гривні (-2 копійки), а продають – вже по 10,88 гривні (-2 копійки).

Тобто, за 100 злотих у банках прийдеться заплатити чимало – близько 1 095 гривень, а у обмінниках трохи менше – 1 088 гривень.

Цікаво! Варто памʼятати, що остаточна вартість валюти залежить від конкретної фінансової установи, де ви будете купувати валюту.