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Економіка Макроекономіка Не усім по кишені: купівля 500 злотих виллється в чималу суму
21 березня, 17:38
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Не усім по кишені: купівля 500 злотих виллється в чималу суму

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Курс злотого до гривні у березні: банківська купівля - 10,30 грн, продаж - 11,15 грн; готівковий ринок - купівля 10,72 грн, продаж 10,85 грн; офіційний курс НБУ - 10,71 грн.
  • 500 злотих обійдеться в банках 5 575 грн, в обмінниках 5 425 грн, а за офіційним курсом - 5 355 грн.

Курс злотого до гривні залишається високим, що робить купівлю польської валюти дедалі дорожчою для українців. Скільки коштуватиме купівля 500 злотих сьогодні, читайте далі.

Який курс злотого в Україні у березні

  • Як передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого банками становить у середньому 10,30 гривні, станом на 21 березня. Водночас продаж банками 1 злотого становить 11,15 гривні.

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  • Водночас на готівковому ринку злоті купують за курсом 10,72 гривні, а продають населенню на рівні 10,85 гривні.
  • А за даними НБУ, офіційний курс гривні щодо злотого становить 10,71 гривні за одну польську валюту, станом на 21 березня. 

Скільки гривень треба віддати за 500 злотих

  • Таким чином, наприкінці березня в банках купити 500 злотих обійдеться на суму в 5 575 гривень, а обміняти таку суму – в 5 150 гривень. 
  • В обмінниках купівля та продаж виглядатимуть таким чином: купівля – 5 425 гривень, а продаж, тобто обмін, – 5 360 гривень. 
  • Водночас 500 злотих за офіційним курсом – це 5 355 гривень.