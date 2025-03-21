Не усім по кишені: купівля 500 злотих виллється в чималу суму

Курс злотого до гривні залишається високим, що робить купівлю польської валюти дедалі дорожчою для українців. Скільки коштуватиме купівля 500 злотих сьогодні, читайте далі.

Який курс злотого в Україні у березні Як передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого банками становить у середньому 10,30 гривні, станом на 21 березня. Водночас продаж банками 1 злотого становить 11,15 гривні. Читайте також Не втрачайте шанс: за скільки сьогодні можна купити 200 та 500 євро Водночас на готівковому ринку злоті купують за курсом 10,72 гривні, а продають населенню на рівні 10,85 гривні.

А за даними НБУ, офіційний курс гривні щодо злотого становить 10,71 гривні за одну польську валюту, станом на 21 березня. Скільки гривень треба віддати за 500 злотих Таким чином, наприкінці березня в банках купити 500 злотих обійдеться на суму в 5 575 гривень, а обміняти таку суму – в 5 150 гривень.

купити 500 злотих обійдеться на суму в 5 575 гривень, а обміняти таку суму – в 5 150 гривень. В обмінниках купівля та продаж виглядатимуть таким чином: купівля – 5 425 гривень, а продаж, тобто обмін, – 5 360 гривень.

купівля та продаж виглядатимуть таким чином: купівля – 5 425 гривень, а продаж, тобто обмін, – 5 360 гривень. Водночас 500 злотих за офіційним курсом – це 5 355 гривень.