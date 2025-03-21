Який курс злотого в Україні у березні

Як передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого банками становить у середньому 10,30 гривні, станом на 21 березня. Водночас продаж банками 1 злотого становить 11,15 гривні.

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Водночас на готівковому ринку злоті купують за курсом 10,72 гривні, а продають населенню на рівні 10,85 гривні.

А за даними НБУ, офіційний курс гривні щодо злотого становить 10,71 гривні за одну польську валюту, станом на 21 березня.

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