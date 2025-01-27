Який прибуток отримує Росія на продажі СПГ

Наразі обсяги продажу СПГ у Росії доволі суттєві. Вони можуть бути навіть більші за ті, що залишилися через "Турецький потік".

Скільки Росія заробляє завдяки продажу СПГ

Проте там присутня складна структура щодо розрахункових платежів, про що розповів колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон в інтерв'ю 24 каналу.

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Так значна частка СПГ йде з проєкту "Ямал". Крім того, система побудована так, що Європа фактично не купує цей газ у Росії, а газом забирає кошти, які вклали у проєкт раніше.

Не можна сказати, що там значні кошти надходять до російського бюджету, адже є великі податкові пільги. Утім, є російський акціонер "Новатек", який також отримує кошти з продажу СПГ. Водночас у цього виробника скрапленого газу є власна приватна військова компанія, яка зараз воює проти України,

– пояснив Сергій Макогон.

До того ж останній пакет санкцій передбачає не тільки санкції проти нафти, а ще й проти скрапленого газу. Зокрема під ці санкції потрапили два чинних російських СПГ-проєкти:

"СПГ Портовая";

"Кріогаз-Висоцьк".

Як зазначив Макогон, йдеться про невеликі проєкти, які розміщені в Балтиці. Вони здебільшого постачали газ до Європи.

Важливо! Через обмеження від США та Великобританії, їхній експорт буде заблокований. Крім того, додатково були введені санкції проти 4 СПГ-танкерів криголамного типу та декількох китайських компаній, які постачали обладнання на російські СПГ-проєкти.