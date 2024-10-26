У скільки років можуть піти на пенсію прокурори

Прокурори можуть піти на заслужений відпочинок раніше. Йдеться про вихід на пенсію за вислугу років.

Коли призначається пенсія прокурорам

Пенсійне забезпечення осіб, що є працівниками прокуратури регулює закон України № 1697-VII "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2024 року.

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Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Відповідно до закону, пенсія таких осіб рівна 60% від суми їхньої зарплати.

Якщо працівник прокуратури не має вислуги 25 років і, при цьому, він пропрацював прокурором не менш 15 років, він також має право піти на пенсію за вислугу років при таких умовах:

кількість набутого стажу має складати щонайменше 35 років для чоловіків, 30 років – для жінок;

вік виходу на пенсію для чоловіків – 57 років, для жінок – 55 років.

Зауважте! У цьому випадку розмір пенсії розраховується відповідно до кількості повних років роботи на прокурорських посадах.