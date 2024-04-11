Понад 50 тисяч сімей в Україні мають право на субсидію, але не користуються нею
Джерело:ПФУ
Пенсійний фонд України ідентифікував 50 717 домогосподарств, які відповідають критеріям для отримання житлових субсидій, проте не подали заяви на їх отримання. Втім, вони ще можуть оформити виплату.
Таке дослідження ПФУ є частиною експериментального проєкту, спрямованого на поліпшення системи надання субсидій для компенсації витрат на комунальні послуги, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого домашнього палива.
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Як перевірити право на субсидію
У персональних електронних кабінетах на вебпорталі електронних послуг ПФУ опубліковане повідомлення для цих домогосподарств з інформацією про можливість отримання субсидій.
Для перевірки потенційної можливості отримання житлової субсидії вам необхідно виконати декілька простих кроків на вебпорталі ПФУ.
- Відвідайте офіційний сайт Фонду за адресою https://portal.pfu.gov.ua. Знайдіть та натисніть кнопку “Вхід”, розташовану у правому верхньому куті екрану.
- Авторизуйтеся, використовуючи один з доступних методів: кваліфікований електронний підпис (КЕП), “Дія. Підпис” або ID.GOV.UA.
- Після входу на портал в лівому бічному меню виберіть розділ “Мої повідомлення” та перейдіть до вкладки “Індивідуальні повідомлення”.
- У цій вкладці ви знайдете інформацію про свій статус як потенційного отримувача житлової субсидії від Пенсійного фонду України, якщо вас визначено таким.
Як перевірити можливість отримання субсидії / Фото: ПФУ
Як подати спрощену заяву на субсидію
Подання заяви на житлову субсидію через інтернет здійснюється в кілька етапів:
Вхід на портал: Почніть із відвідування сайту електронних послуг Пенсійного фонду України. Увійдіть в систему, використовуючи кваліфікований електронний підпис.
Навігація до заяви: У вашому особистому кабінеті зліва ви знайдете розділ "Комунікації з ПФУ". Оберіть там "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
Початок процесу: В спливаючому вікні клацніть "Продовжити" для запуску процедури подання заяви.
Вибір заяви: Далі оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
Заповнення форми: Уважно заповніть всю необхідну інформацію в онлайн-формі, включаючи особисті та адресні дані, а також банківські реквізити у форматі IBAN.
Додавання документів: Якщо маєте додаткові документи, які підтверджують ваше право на субсидію, використайте опцію "Додати файл" для їх прикріплення.
Формування заяви: Дайте згоду на обробку ваших персональних даних, поставивши відмітку в відповідному полі, та натисніть "Сформувати заяву".
Відправлення заяви: Перевірте всі введені дані, підпишіть заяву електронним підписом та відправте її в Пенсійний фонд, натиснувши "Підписати та відправити у ПФУ".
Перевірка статусу: Щоб переглянути статус вашої заяви, зверніться до розділу "Мої звернення" – "Статус звернення".