Таке дослідження ПФУ є частиною експериментального проєкту, спрямованого на поліпшення системи надання субсидій для компенсації витрат на комунальні послуги, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого домашнього палива.

Читайте також Знижка на комуналку, безоплатний проїзд та інше: які пільги за віком доступні українцям

Як перевірити право на субсидію

У персональних електронних кабінетах на вебпорталі електронних послуг ПФУ опубліковане повідомлення для цих домогосподарств з інформацією про можливість отримання субсидій.

Для перевірки потенційної можливості отримання житлової субсидії вам необхідно виконати декілька простих кроків на вебпорталі ПФУ.

  1. Відвідайте офіційний сайт Фонду за адресою https://portal.pfu.gov.ua. Знайдіть та натисніть кнопку “Вхід”, розташовану у правому верхньому куті екрану.
  2. Авторизуйтеся, використовуючи один з доступних методів: кваліфікований електронний підпис (КЕП), “Дія. Підпис” або ID.GOV.UA.
  3. Після входу на портал в лівому бічному меню виберіть розділ “Мої повідомлення” та перейдіть до вкладки “Індивідуальні повідомлення”.
  4. У цій вкладці ви знайдете інформацію про свій статус як потенційного отримувача житлової субсидії від Пенсійного фонду України, якщо вас визначено таким.

Перевірити субсидію

Як перевірити можливість отримання субсидії / Фото: ПФУ

Як подати спрощену заяву на субсидію

Подання заяви на житлову субсидію через інтернет здійснюється в кілька етапів:

  1. Вхід на портал: Почніть із відвідування сайту електронних послуг Пенсійного фонду України. Увійдіть в систему, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

  2. Навігація до заяви: У вашому особистому кабінеті зліва ви знайдете розділ "Комунікації з ПФУ". Оберіть там "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

  3. Початок процесу: В спливаючому вікні клацніть "Продовжити" для запуску процедури подання заяви.

  4. Вибір заяви: Далі оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".

  5. Заповнення форми: Уважно заповніть всю необхідну інформацію в онлайн-формі, включаючи особисті та адресні дані, а також банківські реквізити у форматі IBAN.

  6. Додавання документів: Якщо маєте додаткові документи, які підтверджують ваше право на субсидію, використайте опцію "Додати файл" для їх прикріплення.

  7. Формування заяви: Дайте згоду на обробку ваших персональних даних, поставивши відмітку в відповідному полі, та натисніть "Сформувати заяву".

  8. Відправлення заяви: Перевірте всі введені дані, підпишіть заяву електронним підписом та відправте її в Пенсійний фонд, натиснувши "Підписати та відправити у ПФУ".

  9. Перевірка статусу: Щоб переглянути статус вашої заяви, зверніться до розділу "Мої звернення" – "Статус звернення".