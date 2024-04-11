Таке дослідження ПФУ є частиною експериментального проєкту, спрямованого на поліпшення системи надання субсидій для компенсації витрат на комунальні послуги, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого домашнього палива.

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Як перевірити право на субсидію

У персональних електронних кабінетах на вебпорталі електронних послуг ПФУ опубліковане повідомлення для цих домогосподарств з інформацією про можливість отримання субсидій.

Для перевірки потенційної можливості отримання житлової субсидії вам необхідно виконати декілька простих кроків на вебпорталі ПФУ.

Відвідайте офіційний сайт Фонду за адресою https://portal.pfu.gov.ua. Знайдіть та натисніть кнопку “Вхід”, розташовану у правому верхньому куті екрану. Авторизуйтеся, використовуючи один з доступних методів: кваліфікований електронний підпис (КЕП), “Дія. Підпис” або ID.GOV.UA. Після входу на портал в лівому бічному меню виберіть розділ “Мої повідомлення” та перейдіть до вкладки “Індивідуальні повідомлення”. У цій вкладці ви знайдете інформацію про свій статус як потенційного отримувача житлової субсидії від Пенсійного фонду України, якщо вас визначено таким.

Як перевірити можливість отримання субсидії / Фото: ПФУ

Як подати спрощену заяву на субсидію

Подання заяви на житлову субсидію через інтернет здійснюється в кілька етапів: