Таке дослідження ПФУ є частиною експериментального проєкту, спрямованого на поліпшення системи надання субсидій для компенсації витрат на комунальні послуги, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого домашнього палива.
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Як перевірити право на субсидію
У персональних електронних кабінетах на вебпорталі електронних послуг ПФУ опубліковане повідомлення для цих домогосподарств з інформацією про можливість отримання субсидій.
Для перевірки потенційної можливості отримання житлової субсидії вам необхідно виконати декілька простих кроків на вебпорталі ПФУ.
- Відвідайте офіційний сайт Фонду за адресою https://portal.pfu.gov.ua. Знайдіть та натисніть кнопку “Вхід”, розташовану у правому верхньому куті екрану.
- Авторизуйтеся, використовуючи один з доступних методів: кваліфікований електронний підпис (КЕП), “Дія. Підпис” або ID.GOV.UA.
- Після входу на портал в лівому бічному меню виберіть розділ “Мої повідомлення” та перейдіть до вкладки “Індивідуальні повідомлення”.
- У цій вкладці ви знайдете інформацію про свій статус як потенційного отримувача житлової субсидії від Пенсійного фонду України, якщо вас визначено таким.
Як перевірити можливість отримання субсидії / Фото: ПФУ
Як подати спрощену заяву на субсидію
Подання заяви на житлову субсидію через інтернет здійснюється в кілька етапів:
Вхід на портал: Почніть із відвідування сайту електронних послуг Пенсійного фонду України. Увійдіть в систему, використовуючи кваліфікований електронний підпис.
Навігація до заяви: У вашому особистому кабінеті зліва ви знайдете розділ "Комунікації з ПФУ". Оберіть там "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
Початок процесу: В спливаючому вікні клацніть "Продовжити" для запуску процедури подання заяви.
Вибір заяви: Далі оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
Заповнення форми: Уважно заповніть всю необхідну інформацію в онлайн-формі, включаючи особисті та адресні дані, а також банківські реквізити у форматі IBAN.
Додавання документів: Якщо маєте додаткові документи, які підтверджують ваше право на субсидію, використайте опцію "Додати файл" для їх прикріплення.
Формування заяви: Дайте згоду на обробку ваших персональних даних, поставивши відмітку в відповідному полі, та натисніть "Сформувати заяву".
Відправлення заяви: Перевірте всі введені дані, підпишіть заяву електронним підписом та відправте її в Пенсійний фонд, натиснувши "Підписати та відправити у ПФУ".
Перевірка статусу: Щоб переглянути статус вашої заяви, зверніться до розділу "Мої звернення" – "Статус звернення".