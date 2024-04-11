Такое исследование ПФУ является частью экспериментального проекта, направленного на улучшение системы предоставления субсидий для компенсации расходов на коммунальные услуги, а также приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого домашнего топлива.

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Как проверить право на субсидию

В персональных электронных кабинетах на веб-портале электронных услуг ПФУ опубликовано сообщение для этих домохозяйств с информацией о возможности получения субсидий.

Для проверки потенциальной возможности получения жилищной субсидии вам необходимо выполнить несколько простых шагов на вебпортале ПФУ.

Посетите официальный сайт Фонда по адресу https://portal.pfu.gov.ua. Найдите и нажмите кнопку "Вход", расположенную в правом верхнем углу экрана. Авторизуйтесь, используя один из доступных методов: квалифицированный электронной подписи (КЭП), "Дія. Підпис" или ID.GOV.UA. После входа на портал в левом боковом меню выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите к вкладке "Индивидуальные сообщения". В этой вкладке вы найдете информацию о своем статусе как потенциального получателя жилищной субсидии от Пенсионного фонда Украины, если вы определены таковым.

Как проверить возможность получения субсидии / Фото: ПФУ

Как подать упрощенное заявление на субсидию

Подача заявления на жилищную субсидию через интернет осуществляется в несколько этапов: