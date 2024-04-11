Такое исследование ПФУ является частью экспериментального проекта, направленного на улучшение системы предоставления субсидий для компенсации расходов на коммунальные услуги, а также приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого домашнего топлива.
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Как проверить право на субсидию
В персональных электронных кабинетах на веб-портале электронных услуг ПФУ опубликовано сообщение для этих домохозяйств с информацией о возможности получения субсидий.
Для проверки потенциальной возможности получения жилищной субсидии вам необходимо выполнить несколько простых шагов на вебпортале ПФУ.
- Посетите официальный сайт Фонда по адресу https://portal.pfu.gov.ua. Найдите и нажмите кнопку "Вход", расположенную в правом верхнем углу экрана.
- Авторизуйтесь, используя один из доступных методов: квалифицированный электронной подписи (КЭП), "Дія. Підпис" или ID.GOV.UA.
- После входа на портал в левом боковом меню выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите к вкладке "Индивидуальные сообщения".
- В этой вкладке вы найдете информацию о своем статусе как потенциального получателя жилищной субсидии от Пенсионного фонда Украины, если вы определены таковым.
Как проверить возможность получения субсидии / Фото: ПФУ
Как подать упрощенное заявление на субсидию
Подача заявления на жилищную субсидию через интернет осуществляется в несколько этапов:
Вход на портал: Начните с посещения сайта электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Войдите в систему, используя квалифицированную электронную подпись.
Навигация к заявлению: В вашем личном кабинете слева вы найдете раздел "Коммуникации с ПФУ". Выберите там "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
Начало процесса: Во всплывающем окне щелкните "Продолжить" для запуска процедуры подачи заявления.
Выбор заявления: Далее выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
Заполнение формы: Внимательно заполните всю необходимую информацию в онлайн-форме, включая личные и адресные данные, а также банковские реквизиты в формате IBAN.
Добавление документов: Если есть дополнительные документы, подтверждающие ваше право на субсидию, используйте опцию "Добавить файл" для их прикрепления.
Формирование заявления: Дайте согласие на обработку ваших персональных данных, поставив отметку в соответствующем поле, и нажмите "Сформировать заявление".
Отправка заявления: Проверьте все введенные данные, подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в Пенсионный фонд, нажав "Подписать и отправить в ПФУ".
Проверка статуса: Чтобы просмотреть статус вашего заявления, обратитесь в раздел "Мои обращения" – "Статус обращения".