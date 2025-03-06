Які виплати отримують поранені військовослужбовці

В Україні військовослужбовці, які проходять лікування після поранення, контузії, травми чи каліцтва, отриманих унаслідок бойових дій, мають право на грошове забезпечення. Воно може сягати місячного окладу та надбавки, які отримує військовослужбовець.

Що виплачують за поранення

Поранені бійці ЗСУ, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Розмір виплат визначається індивідуально, залежно від займаної посади. Загалом військовослужбовцям гарантується щонайменше 20 100 гривень окладу на місяць, а також додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень.

Важливо! Ці виплати нараховуються за весь період перебування в лікарні та під час лікувальної відпустки, але не довше ніж 12 місяців поспіль.

Додаткові виплати пораненим

Окрім основного грошового забезпечення, поранені бійці мають право на додаткові виплати, які нараховуються в розмірі місячної заробітної плати:

Грошова допомога на оздоровлення – виплачується на певний рік.

Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби – надається військовим, які отримали поранення під час захисту України.

Якщо лікування триває понад чотири місяці, виплати здійснюються на основі висновку ВЛК про продовження терміну лікування.

Зауважте! Після затвердження цього рішення виплати проводяться згідно з наказами командира військової частини, які готують відповідальні підрозділи, що ведуть облік особового складу.

Виплати для військових, визнаних непридатними

Військовослужбовці, яких комісія визнала обмежено придатними або непридатними з переоглядом через 6–12 місяців та вивела поза штат, протягом двох місяців після зарахування в розпорядження отримують повне грошове забезпечення (за останньою займаною посадою, без додаткової винагороди).

Після двох місяців у розпорядженні військові отримують щомісячно: