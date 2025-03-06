Мита Трампа вплинуть на США

За результатами опитування, 54% респондентів заявили, що основний тягар мит на імпортовану продукцію ляже на компанії та громадян США, передає 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Як розділилися настрої американців:

24% респондентів вважають, що більше постраждають експортери з інших країн.

68% опитаних впевнені, що підвищення мит на іноземні товари призведе до зростання цін у США.

8% переконані, що це не матиме суттєвого впливу на вартість продукції.

Зауважте! Опитування проводилося з 1 по 4 березня серед 1 638 респондентів, а похибка становить 3,7 відсоткового пункту.

Відповідь Канади та Китаю

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також удвічі підвищив мита на китайські товари. Він висловив невдоволення через потік фентанілу в США, хоча експерти зазначають, що значна частина цих наркотиків надходить не через кордон із Канадою.

У відповідь прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення 25% мит на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно, а ще на 125 мільярдів доларів – через 21 день.

Цікаво! Свою реакцію висловило і Міністерство торгівлі Китаю. Починаючи з 10 березня, Китай запроваджує до 15% мита на певні американські товари, зокрема сільськогосподарську продукцію – курятину, свинину, сою та яловичину. Крім того, до китайського списку експортного контролю додано 15 американських компаній.