Что выплачивают за ранения

Раненые бойцы ВСУ, которые находятся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное обеспечение, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Размер выплат определяется индивидуально, в зависимости от занимаемой должности. В общем военнослужащим гарантируется по меньшей мере 20 100 гривен оклада в месяц, а также дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Важно! Эти выплаты начисляются за весь период пребывания в больнице и во время лечебного отпуска, но не дольше 12 месяцев подряд.

Дополнительные выплаты раненым

Кроме основного денежного обеспечения, раненые бойцы имеют право на дополнительные выплаты, которые начисляются в размере месячной заработной платы:

Денежная помощь на оздоровление – выплачивается на определенный год.

Материальная помощь на социально-бытовые нужды – предоставляется военным, которые получили ранения во время защиты Украины.

Если лечение длится более четырех месяцев, выплаты осуществляются на основе заключения ВВК о продлении срока лечения.

Обратите внимание! После утверждения этого решения выплаты проводятся согласно приказам командира воинской части, которые готовят ответственные подразделения, ведущие учет личного состава.

Выплаты для военных, признанных непригодными

Военнослужащие, которых комиссия признала ограниченно годными или непригодными с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев и вывела вне штата, в течение двух месяцев после зачисления в распоряжение получают полное денежное обеспечение (по последней занимаемой должности, без дополнительного вознаграждения).

После двух месяцев в распоряжении военные получают ежемесячно: