Чи домовилися Азербайджан і Словаччина про транзит газу через Україну

Словацька газова компанія SPP спростувала інформацію про можливу угоду з Азербайджаном щодо транзиту газу через Україну. Європейським компаніям поки не вдалося домовитися про заміну російського газу азербайджанським.

Чи буде транзит

У заяві йдеться, що обговорення транзиту триває, однак, інформація про швидке підписання контракту за участю SPP не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Джерела в азербайджанській компанії SOCAR також відзначили, що значення цього повідомлення перебільшене.

Варто зазначити, що SPP була лідером у спробах зберегти транзит, попри війну Росії з Україною, оскільки альтернативні маршрути коштують дорожче.то зазначити, що компанія.

Контекст

Агентство Bloomberg повідомило, що угорські та словацькі компанії майже домовилися про постачання 12-14 мільярдів кубометрів газу на рік з Азербайджану.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков скептично прокоментував перспективи угоди, зазначивши на пресконференції 1 листопада, що не може спрогнозувати подальший розвиток подій, зокрема після того, як Україна висловила готовність припинити чинний контракт.

Зауважте! Очікується, що загальний обсяг експорту російського газу через Україну цього року становитиме близько 14 мільярдів кубометрів – невелика частина від довоєнних показників.